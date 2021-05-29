قوات الدفاع المدني تسيطر على حريق هائل بالمنوفية

تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بـ 4 مصانع أحذية بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد علاء عويس مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بـ4 مصانع أحذية ببركة السبع، وأنه تم الدفع بـ 14 سيارة للدفاع المدنى برئاسة المقدم رضا عبده، وجارى عمليات التبريد، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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