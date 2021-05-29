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تشيلسي يُعمق جراح جوارديولا والسيتي ويحصد دوري أبطال أوروبا «فيديو»

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محمود الجنايني 0 تبليغ

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حقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق في أحد الشوط الأول. 

وحصد تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا  بعد الفوز على مانشيستر سيتي بهدف نظيف، ليحصد توخيل ورفاقه البطولة الغالية بعد إقصاء ريال مدريد من نصف نهائي الأبطال. 

تشيلسي يحصد دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشيستر سيتي 

وسجل هافرتس هدف اللقاء الوحيد لصالح البلوز بعد تمريرة أمامية من ماسون ماونت خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي وصلت لمهاجم تشيلسي والذي راوغ حارس المرمى بشكل رائع وأسكن الكرة الشباك الخالية من حارسها. 

https://twitter.com/Dafer_e1/status/1398727059241934858?s=20

تشكيل مانشيستر سيتي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، زينشينكو

خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم سترلينج

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، أزبيلكويتا، جيمس ريس

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، بن تشيلويل

خط الهجوم: كاى هافيرتز، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي 

beIN 4K HDR بتعليق   عصام الشوالي

beIN Sports 1 HD Premium بتعليق  عصام الشوالي

ERT 1

Sky Sport Uno Italia

TV3+ Denmark

CT 2

TF1 HD Suisse

TV 6 Sweden

HRT 2 HD

Tring Sport 1 HD

SuperSport Maximo 1

TVi portugal

Arena Sport 1 HD Serbia

Digi Sport 1 HD Romania

V 4 Norge HD

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports HD 1 French

TF1 HD France

TVP 1 HD

القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي 

V Sport Ultra HD 4K

RMC Sport 1

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Football Italia

Arena Sport 1 HD BIH

Sky Sport Austria 1 HD

Asr TV HD

beIN Sports Connect

RMC Story

Telekom Sport 1 HD Rom

Virgin Media Two

Orange Sport Slovakia

Max Sport 3 HD RTS Deux HD

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

Sky Sport 1 HD Germany

Futbol 1 HD

BT Sport 1 HD

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Select HD

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

beIN Sports HD 1 TR

Match! TV

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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