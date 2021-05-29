تشيلسي يُعمق جراح جوارديولا والسيتي ويحصد دوري أبطال أوروبا «فيديو»

/632963/تشيلسي-يعمق-جراح-جوارديولا-والسيتي-ويحصد-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو

حقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق في أحد الشوط الأول.

وحصد تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشيستر سيتي بهدف نظيف، ليحصد توخيل ورفاقه البطولة الغالية بعد إقصاء ريال مدريد من نصف نهائي الأبطال. تشيلسي يحصد دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشيستر سيتي وسجل هافرتس هدف اللقاء الوحيد لصالح البلوز بعد تمريرة أمامية من ماسون ماونت خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي وصلت لمهاجم تشيلسي والذي راوغ حارس المرمى بشكل رائع وأسكن الكرة الشباك الخالية من حارسها. https://twitter.com/Dafer_e1/status/1398727059241934858?s=20 تشكيل مانشيستر سيتي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: إيدرسون خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، زينشينكو خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، برناردو سيلفا خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم سترلينج تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: إدوارد ميندي خط الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، أزبيلكويتا، جيمس ريس خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، بن تشيلويل خط الهجوم: كاى هافيرتز، ماسون ماونت، تيمو فيرنر. القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي beIN 4K HDR بتعليق عصام الشوالي beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي ERT 1 Sky Sport Uno Italia TV3+ Denmark CT 2 TF1 HD Suisse TV 6 Sweden HRT 2 HD Tring Sport 1 HD SuperSport Maximo 1 TVi portugal Arena Sport 1 HD Serbia Digi Sport 1 HD Romania V 4 Norge HD beIN Sports HD 1 English beIN Sports HD 1 French TF1 HD France TVP 1 HD القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي V Sport Ultra HD 4K RMC Sport 1 Eleven Sports 1 HD portugal Sky Sport Football Italia Arena Sport 1 HD BIH Sky Sport Austria 1 HD Asr TV HD beIN Sports Connect RMC Story Telekom Sport 1 HD Rom Virgin Media Two Orange Sport Slovakia Max Sport 3 HD RTS Deux HD SRF zwei HD RSI LA 2 HD Sky Sport 1 HD Germany Futbol 1 HD BT Sport 1 HD Cosmote Sport 1 HD Ziggo Sport Select HD Club RTL M4 Sport HD Hungary beIN Sports HD 1 TR Match! TV

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