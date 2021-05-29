/632964/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-تعادل-سيراميكا-وطلائع-الجيش

حقق سيراميكا كليوباترا تعادلا مثيرا على حساب حساب طلائع الجيش بهدفيين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري وشهد ترتيب الدوري المصري الممتاز تغييرات مختلفة ومنها : تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: محمود صقر - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعه - كوامي بونسو - ميدو جابر خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد جمال - سيف تقا - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - فابريس نجاه - شريف دابو - طارق سامي - وينفول كوبينا - محمد توني. تشكيل طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا في حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: محمد ناصف، حسن مجدي، علي الفيل، أحمد علاء. خط الوسط: عمرو السيسي، مهند لاشين، أحمد سمير. خط الهجوم: عمرو جمال، إسلام محارب، ناصر منسي.

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