جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة مساء اليوم السبت، الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن والنائب البابوى لإيبارشية بنى مزار وتوابعها.





وعرض على قداسته تقريرًا مفصلًا عن إيبارشية بنى مزار وناقشه قداسة البابا فى بعض النقاط الواردة بالتقرير، وطلب من نيافته الاستمرار فى متابعة العمل الرعوى "الروحى والإدارى" بقطاعات الإيبارشية كافة. يذكر أن قداسة البابا عين نيافة الأنبا إسطفانوس نائبًا بابويًّا لإيبارشية بنى مزار، عقب نياحة أسقفها مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس، يوم 5 مارس الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يبحث مع الأنبا إسطفانوس العمل الرعوى فى بنى مزار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.