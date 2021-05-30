صور .. تفاصيل وفاة 4 أطفال مختنقين داخل سيارة والد أحدهم بالشرقية

بدأت الأحداث بتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بالعثور على 4 أطفال، أعمارهم تتراوح ما بين 3 و6 سنوات، جميعهم من منزل واحد، جثث هامدة داخل سيارة ملاكى أمام منزل أسرهم بعزبة "الثابت" التابعة لمركز بلبيس.
وأفادت التحريات الأولية بأن الأطفال الأربعة، اثنين منهم أشقاء وطفلة نجلة عمهما والرابع نجل عم والد طفل من الأطفال الثلاثة، وأن أكبرهم أخذ مفاتيح سيارة والده ودخلوا جميعًا فى مغامرة للعب داخل السيارة، إلا أن الأبواب أغلقت عليهم ولم يستطيعوا فتحها ليفارقوا الحياة مختنقين بسبب غلق الأبواب وشدة حرارة الجو وقت الحادث.
وفور ورود البلاغ، اتشحت القرية بالسواد حزنًا على الأطفال الأربعة، خاصةً وأنهم جميعًا من بيت واحد وصلة دم واحدة تربط بينهم جميعًا، فيما لا تزال الجثامين لم تُشيع حتى الآن، فى انتظار التصريح بالدفن من جانب النيابة العامة، والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
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