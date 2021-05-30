خالد العنانى : اكتشافات أثرية جديدة سيتم الإعلان عنها فى سبتمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، والأستاذة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار للشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

كما حضر الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة الذى انتهت فترة رئاسته ، والأستاذ طارق توفيق الرئيس الجديد للغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الأجنبية فى القاهرة.

وقد تم بث هذا الاجتماع مباشرة عن طريقة تقنية الفيديو كونفرانس مع الغرفة التجارية بواشنطن والغرف التجارية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور خالد العنانى أهم الاكتشافات الأثرية خلال الفترة الماضية والتى من بينها كشف سقارة الأثرى والذى تم من خلاله الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبى ملون ومغلق يحتوى على مومياوات فى حالة جيدة من الحفظ منذ حوالى 2500 عام، لافتاً إلى اختيار مجلة الآثار الأمريكية "Archaeology Magasine" لهذا الكشف كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2020، والمصنفة ضمن الاكتشافات الأكثر جذبا للأنظار هذا العام.

وأشار إلى أن هناك اكتشافات أثرية أخرى سيتم الإعلان عنها فى سبتمبر المقبل.

وتحدث الوزير أيضاً عن أهم الافتتاحات والمتاحف التى تمت خلال الفترة الماضية ومنها افتتاح فخامة رئيس الجمهورية فى يوم واحد لثلاثة متاحف جديدة فى ثلاث محافظات مختلفة هم متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية بالقاهرة وكذلك افتتاحه لقصر البارون امبان بمصر الجديدة، والمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

كما تحدث عن افتتاح دولة رئيس الوزراء لأول متحف أثرى بمدينة الغردقة بالتعاون مع القطاع الخاص مما يعمل أيضا على تطبيق نهج جديد لدمج السياحة الثقافية مع الشاطئية، لافتا أيضاً إلى افتتاح رئيس الوزراء لهرم زوسر المدرج بسقارة أول بناء حجرى فى العالم بعد 14 عاماً من الترميم.

وتحدث عن افتتاح جامع الفتح الملكى بحى عابدين بالقاهرة، وافتتاح المعبد اليهودى إلياهو هانبى بالإسكندرية، بالإضافة إلى افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور الذى يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط.

وأكد الوزير على حرص الوزارة المستمر على رفع كفاءة الخدمات السياحية فى المتاحف والمواقع الأثرية، مشيراً إلى افتتاح أول مطعم سياحى بمنطقة أهرامات الجيزة، وأنه سيتم افتتاح مطعم آخر بقصر البارون خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الدكتور خالد العنانى عن حدث موكب المومياوات الملكية الذى شهده العالم فى 3 أبريل الماضي، وأوجه التطوير التى تمت فى ميدان التحرير، مشيراً إلى أن هذا الحدث لم يُستهدف من تنظيمه المصريين والسائحين فقط بل قدمته مصر للأجيال الجديدة ليشعروا ببالغ الفخر لانتمائهم لمصر ولهذه الحضارة العظيمة.

كما أشار الوزير إلى افتتاح منذ أيام متحفى الآثار المصرية الذين تم تجهيزهما بمبنى الركاب رقم (٢) ومبنى الركاب رقم (٣) بمطار القاهرة الدولى لخدمة مسافرى الترانزيت وتعريفهم بالحضارة المصرية القديمة.

ولفت إلى المشروعات الجارية التى يتم العمل على الانتهاء منها مثل مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وقصر محمد على بشبرا، والمتحف المصرى الكبير ومستجدات الأعمال به.

واستعرض الدكتور خالد العنانى ما قامت به مصر للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وجهود الدولة لدعم قطاع السياحة والعاملين فيه خلال جائحة كورونا من خلال مبادرة البنك المركزى وتأجيل سداد المديونيات والضرائب، هذا بالإضافة الى جهود استئناف حركة السياحة الوافدة إليها، حيث قامت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية والتى تقوم بتطبيقها فى كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية فى مصر، موضحاً أن المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC قام باعتماد هذه الضوابط ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel .

وتحدث عن علامة السلامة الصحية Hygiene Safety التى تتوافر بجميع الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية للتشغيل مما يفيد تطبيقها للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 800 فندقاً سياحياً فى مصر حصلوا على هذه الشهادة.

وأشار الوزير إلى أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين فى قطاع السياحة بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بالأمصال المضادة لفــيروس كورونا.

وتحدث عن الحوافز التشجيعية التى تقدمها مصر بهـدف دفع حركة السياحة الوافدة لمصر وتـحفيز الـسائحين على زيارة مصر لـقضاء إجـازتـهم المـقبلة.

وخلال الاجتماع، قام الوزير بعرض مجموعة من الأفلام الدعائية والتى من بينها فيلم عما وراء الكواليس الخاصة بحدث موكب المومياوات الملكية، وفيلم عن مصنع المستنسخات الأثرية، وآخر عن متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية، وآخر عن المتحف المصرى الكبير.

كما قام أعضاء الغرفة بجولة داخل المتحف زاروا خلالها قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية.