السفير الأردنى فى القاهرة يشيد بجهود التنمية فى مصر: فخر للأمة العربية كله

وقال العضايلة - فى مقابلة خاصة مع قناة "النيل للأخبار" مساء أمس السبت احتفالا بالذكرى الـ 75 على استقلال الأردن - "إنه منذ تأسيس الدولة الأردنية عام 1921 ومنذ وصول الملك عبدالله الأول الملك المؤسس وبالشراكة مع القوى السياسية والعشائر الأردنية تم تشكيل نموذج لوطن متميز قادر على مواجهة التحديات، وبدأت بالفعل الحياة البرلمانية منذ عام 1928 ولم تنقطع هذه الحياة البرلمانية سوى فى فترة بعد احتلال الضفة الغربية كونها كانت تحت الإدارة الأردنية آنذاك، ثم عادت فى فترة الثمانينيات".
وأوضح أن البرلمان الحالى هو رقم 19، كما استقرت الحياة السياسية والبرلمانية على مدى المائة عام الماضية، مشيرا إلى أن الشراكة الحقيقية هى شراكة سياسية بين مختلف مكونات المجتمع الأردنى والذى يسهم فى إنضاج هذه الحياة السياسة هو انفتاح القيادة السياسية الأردنية على كل فئات المجتمع الأردنى ومشاركة الجميع فى الحياة السياسية مما شكل نموذجا أردنيا متميزا فى هذه المسالة.
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