نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى وكوبرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى البساتين والمرج والخصوص.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند شارع السودان أمام مترو الجامعة فى الاتجاه القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى المطرية القادم من الحلمية والمتجه لتجنيد ومصر الجديدة، كذلك الأمر عند كوبرى الحدائق القادم من الوايلى والمتجه لمحور الفنجرى.

كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أعلى الدمرداش عند كوبرى أكتوبر بسبب وجود سيارة معطلة، كذلك الأمر أيضا عند كورنيش النيل فى الاتجاه القادم من معهد ناصر والمتجه للتحرير.