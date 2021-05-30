/632966/ريهام-عفيفي-الدول-العظمي-تدرك-دور-مصر-المحوري-تجاه-حل-القضايا-الدولية-والإقليمية

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية أن الدور المحوري الذي تلعبه مصر في التعامل مع اخطر الملفات التي تمس الأمن القومى والتي فرضتها احداث في بلدان عربية شقيقة جعلت من منطقة الشرق الأوسط اضطرابات يؤثر علي أمننا القومي وكيف نري جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حل أزمات وإيجاد فرص و حل سلمي لبعض الملفات الشائكة المطروحة علي الساحة الدولية بتأييد دول العالم الموافق مصر وتعاملها المباشر في قضايا وأزمات في المنطقة .

دور مصر القيادي بالمنطقة

واكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ريهام عفيفي أن التوازنات في إقامة مصر شراكه وعلاقات مباشرة مع دول عدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الهيئات الدبلوماسية سواء مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، أو مع القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وهو ما ظهر جليا من الدور القيادي الذي تلعبه مصر في أزمات لحظية مثل أحداث غزة الأخيرة المؤسفة مشيرة إلي أن التدخل المباشر المصري في الأزمة وقت اندلاعها وتبنيها وقف إطلاق النار وفتح جسر المساعدات لأهلنا في غزة ثمن دول العالم موقف مصر من الأزمة .

وأشارت عفيفي الي دور وموقف مصر الحاسم في قضية سد النهضه وخاصة في ظل دعم دولي واسع لصالح دولتي المصب مصر والسودان من تعنت الجانب الاثيوبي لمفاوضات المليء الثاني للسد وتحذير مصري صريح وواضح بعدم المساس بأمن مصر وحصه مصر المائية ووقوع اضرار مؤكده علي أن المواقف المصرية الحاسمة لتلك الأزمات يدعمها دول العالم ورأينا هذا من خلال دعم امريكي واضح وصريح وكذلك افريقي وأوروبية في الحفاظ علي حقوق مصر المائية وتعظيم الدور المصري في المنطقة .