محمد سعفان: المرحلة الحالية تتطلب التكاتف لبناء مصر القوية

جدة - نرمين السيد - أقامت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقى، احتفالية لتكريم العمال المثاليين تقديرا لعطائهم غير المحدود فى مجالات عملهم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص والعام، بمقر النقابة بشاطئ البيطاش، منطقة العجمى، بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى إطار احتفالات عيد العمال.





وفى مستهل الاحتفالية نقل ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، تهنئة وزير القوى العاملة محمد سعفان لعمال المحافظة بعيد العمال، ويوم تكريم المتميزين، مؤكدا دور عمال مصر فى دعم ونهضة الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى كفاءة هؤلاء العمال ومعدنهم الأصيل والذى يظهر وقت الشدائد.

وأكد سعفان أن المرحلة التى يمر بها الوطن الآن تتطلب منا جميعا التكاتف لتوفير الأمن والعمل، من أجل بناء مصر القوية.

من جانبه أكد المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، حرصه الدائم على تكريم العمال المثاليين والمتميزين بمختلف مواقع العمل والإنتاج، لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وبث روح الحماس والمنافسة الشريفة بين جميع عمال مصر، بما ينعكس على العملية الإنتاجية.

وأشار الفقى إلى قيام التنظيم النقابى بما هو منوط به من مسئولية عن أكثر العناصر تأثيرا فى الاقتصاد القومى، وهم العمال عصب الاقتصاد وأساس بنائه ونهضته، مشددا على ضرورة التواصل الدائم بين اللجان النقابية والنقابات العامة لبحث مشاكل العمال، والنزول دائما لمواقع العمل لتحقيق التواصل الفعال مع العمال، والعمل المستمر على تعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، مما يعطى قدرا أكبر من الثقة فى نفوس العمال بعقد لقاءات دورية فاعلة معهم كى تتكون ثقافة الحوار عند العمال.

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم بعض العمال من الشركات، فضلا عن تكريم بعض العاملين نظرا لمجهوداتهم خلال الفترة السابقة لمواجهة جائحة كورونا، وفى مقدمتهم المهندسة أميرة متولى، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية العامرية، ومروة فرج، مفتش السلامة والصحة المهنية مكتب العامرية، وهويدا محمود حجازى، مفتش السلامة والصحة المهنية مكتب الدخيلة.

حضر الاحتفالية فتحى عبد اللطيف، عضو الجمعية العمومية بالاتحاد العام لنقابات العمال، والدكتورة داليا المصرى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية لتنمية وبناء القدرات، والدكتورة إبراهيم الجمل، نائبا عن الأزهر الشريف، وعدد كبير من نواب مجلس الشعب والشيوخ ولفيف من القيادات العمالية ورؤساء النقابات.