اليوم .. انطلاق دورة اللغة العربية لأئمة أوقاف البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم عقد دورة تدريبية للأئمة البحر البحر الأحمر فى مجال اللغة العربية بمقر كلية التربية بالغردقة، اليوم الأحد، لمدة أربعة أيام، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف البحر الأحمر.





يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها فى جميع المجالات. كما يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة جنوب الوادى من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب فى الارتقاء بمستوى الأئمة.

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