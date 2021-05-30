القوى العاملة: تحصيل 63 ألف جنيه مستحقات ورثة 6 متوفين بالأردن

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام كتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، بالحصول على مستحقات 6 مواطنين متوفيين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى للورثة بلغت إجماليها 3.969 دولاراً، أى ما يوازى 63 ألف جنيه مصرى تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى الأردن بمتابعة مستحقات ورثة العمال المتوفين الذين تقدموا ورثتهم لصرفها وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. وأضاف، أنه بمتابعة المستحقات مع الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، قال إنه فى إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، وخاصة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، قام المكتب بتحصيل معاش شهرى من مؤسسة الضمان لورثة 6 متوفين، وذلك لـ 32 مستحقاً، وبياناتهم كالتالى : ورثة المواطن المتوفى "طلعت. م.ع.ع" لـ 6مستحقين بمبلغ 571.33 دولار، وورثة المواطن المتوفى"احمد.ز.ش.ح" لـ 6 مستحقين بمبلغ 329.97 دولار، وورثة المواطن المتوفى "عماد.ز.ع.ج" لـ 5 مستحقين بمبلغ 983.73 دولار، وورثة المواطن المتوفى "اسحق. ف.و.ج" لـ 5 مستحقين بمبلغ 1379.46 دولار، وورثة المواطن المتوفى "صافي.ب.م.ش" لـ 7 مستحقين بمبلغ 216.08 دولار، وورثة المواطن المتوفى "عمرو.ش.ع.ع " لـ 3 مستحقين بمبلغ 488.61 دولار.

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