إجراءات جديدة للراغبين فى السفر إلى السعودية عبر البحرين

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - أنه على المصريين الراغبين فى السفر إلى السعودية عبر البحرين، العلم بأن هذه القرارات قد تضمنت: حمل شهادة PCR عليها QR كود، وقضاء أسبوعين فى فنادق تحددها السلطات البحرينية قبل الوصول إلى العاصمة المنامة.

وأوضحت أن القرارات تضمنت أيضا حمل القادمين إلى البحرين جوا، حجزا مسبقا للرحلة إلى إحدى مطارات السعودية عقب انتهاء فترة الـ14 يوما من الوصول، وحجزا مسبقا أيضا فى إحدى الفنادق التى خصصتها السلطات السعودية لقضاء مدة الحجر الصحى، ويتم إجراء الحجوزات السابقة عن طريق هيئة "مسافر" السعودية.

وأشارت الوزارة أن القرارات شملت كذلك إجراء تحليلpcr عند وصول البحرين وبعد عشرة أيام، مع ضرورة حصول جميع المسافرين على تأشيرة دخول إلكترونية لمملكة البحرين، ومن يعبر عن طريق الجسر يجب أن يكون قد تلقى جرعتى لقاح من لقاحات مودرنا أو فايزر أو جونسون أو استرازينيكا، وتكون شهادة التطعيم مصدقة لكى يتم التصديق عليها من السفارة المصرية فى البحرين.