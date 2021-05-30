القوى العاملة: تعيين 721 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 721 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 6 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1.903 شباب، فضلا عن إصدار 392 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.





وأوضح حازم على حسن، مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضى، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ 18 ألف جنيهاً، لـ 7 عمال من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 119 عامل جديد وإصدار كارنيهات لهم. كما قامت المديرية بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 158 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 65 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1.247 منشأة، وبحث 3 شكاوى، وعقد 3 ندوات توعية فى مجال المفاوضة الجماعية و مجال عمل الطفل، بالإضافة إلى تلقى 11 شكوى تم تسويتها ودياً بالكامل. وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 158 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.

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