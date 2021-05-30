القوى العاملة: تعيين 721 شابا منهم 6 من ذوى الهمم والعزيمة بأسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 721 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 6 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 1903 شاباً ، فضلا عن إصدار 392 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع مبلغ 18 ألف جنيهاً ، لـ 7 عمال من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 119 عامل جديد و إصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 158 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 65 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1247 منشأة ، وبحث 3 شكاوى ، وعقد 3 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية و مجال عمل الطفل ، بالإضافة إلى تلقى 11 شكوى تم تسويتها ودياً بالكامل.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 158 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.