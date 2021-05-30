احذروا..موجة حارة تضرب البلاد الإثنين والثلاثاء.. والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة و46 جنوب البلاد

موجة شديدة الحرارة ستضرب مصر خلال يومي الإثنين والثلاثاء وستصل معه درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الإثنين إلى الثلاثاء، هناك ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال يومي الإثنين والثلاثاء يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

كما يشهد يوم الإثنين، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على غرب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وتصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة والوجه البحرى 38 درجة، والسواحل الشمالية 36 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد ، القاهرة الكبرى العظمى 34 درجة والصغرى 21 والوجه البحرى العظمى 34 درجة والصغرى 21 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 22 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 19 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.