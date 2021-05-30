وزارة التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة ستعقد بنظام الأوبن بوك

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد بنظام الأوبن بوك، وفق نظام أسئلة تقيس الفهم ومخرجات التعلم وليس الحفظ، آى من حق الطالب دخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسى. وأوضحت التربية والتعليم، أن الوزارة قررت إتاحة دخول "الكتاب الحكومي الخاص بالطالب" سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة او نسخة مطبوعة منه وسوف نسمح بدخول الكتاب وعليه ملاحظات الطالب فقط". وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنها لن تسمح بدخول أوراق أخرى من أى نوع ولن يسمح بدخول التابلت على شبكة الانترنت اثناء الامتحان لاسباب تأمينية تقنية ولتحقيق تكافؤ الفرص مع زملائكم من طلاب المنازل والإعادة والتقسيم وذوي الهمم.

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