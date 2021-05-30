/632975/أعرف-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-الأحد-في-الأسواق

تهتم الأمهات فى جمهورية مصر العربية ، بالتعرف على اسعار الخضروات والفاكهة نظرا لأهميتها، وما تعدو بها من نفع على الصحة العامة، حيث شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأحد 30 مايو 2021، حالة من الاستقرار داخل الاسواق وتتراوح أسعار البطاطس ما بين 1.50 جنيه و3.50 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 30 مايو 2021

تراوحت أسعار البطاطس من 1.50إلى 50. 3 جنيه، بينما تراوح سعر البصل من 2.50 إلى 5 جنيهات،كما بلغ سعر كيلو الكوسة من ٢ إلى ٦جنيهات، والفاصوليا ما بين ٥ إلى ١٣ جنيه، والفلفل الرومي بـ4.50 جنيه، والثوم بـ27 جنيها والبسلة من 3 إلى 5 جنيهات.

بينما وصل سعر كيلو الباذنجان البلدي، يتراوح ما بين 1.50 و٣ جنيهات، كما وصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيهات، والملوخية من 6 إلى 9 جنيهات، ووصل سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 16 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وصل سعر البرتقال السكري بين 3 و4.5 جنيه، والبرتقال البلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 6.5 جنيه، والتين البرشومي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو واليوسفى من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الجوافة من 4 إلى 8 جنيهات، والفراولة من 4 لـ6 جنيهات.

وبلغ سعر التفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا، والتفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكنتالوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو جرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.