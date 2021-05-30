/632978/استقرار-اسعار-الذهب-اليوم-عيار-21-الأكثر-رواجا

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، الأحد 3 مايو 2021، بالتزامن مع إغلاق البورصات العالمية أول أمس على 1904 دولار للأوقية.

اسعار الذهب بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 816 جنيه. وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 18 استقرارا ليبلغ 699 جنيه خلال تعاملات اليوم ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو الأعلى سعرا في مصر 933 جنيه. سعر الجنيه الذهب اليوم شهد سعر الجنيه الذهب اليوم استقرار ليسجل 6540 جنيها، ويسجل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في مصر.

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