/632981/اسعار-العملات-اليوم-الأحد-في-البنوك-المصرية

شهدت أسعار الدولار اليوم الأحد 30-5-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، في بداية التعاملات صباح اليوم بالبنوك، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة استقرارا عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما سعره في مصرف أبوظبى الإسلامي فاستقر عند 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.64 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع.

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