/632970/موعد-مباريات-الدوري-المصري-مواجهة-الزمالك-والجونة

يشهد اليوم الأحد، العديد من المباريات في الدوري المصري، حيث تقام ثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز، الأولى تجمع فريق الزمالك وفريق الجونة، والثانية تجمع فريق إنبي مع الإنتاج الحربي، بينما تجمع المباراة الثالثة فريقي سموحه والمقاولون لعرب.

موعد مباراة الإنتاج الحربي وإنبي

يتلاقى فريق إنبي مع الإنتاج الحربي، في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على استاد بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، ويسعى الفريقان للفوز بالمباراة لتعزيز موقفهم في ترتيب جدول الدوري الممتاز، ويذكر أن فريق إنبي تغلب على فريق سيراميكا كليوباترا في أخر مواجهة لإنبي في بطولة الدوري بنتيجة 2/0، ليحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 32 نقطة من 24 مباراة لعبها الفريق، بينما خسر فريق الإنتاج الحربي في أخر مواجهة له في الدوري أمام فريق سموحة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ليصبح ترتيب الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 13 نقطة من 22 مباراة خاضها الفريق.

موعد مباراة المقاولون العرب وسموحة

يلتقي فريق سموحة وفريق المقاولون العرب، في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة في استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، ويذكر أن فريق فريق سموحة تعادل في أخر مواجهة له في بطولة الدوري أمام البنك الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، ليرتفع ترتيب سموحة في بطولة الدوري إلى المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 24 مباراة لعبها الفريق، بينما استطاع فريق المقاولون العرب الفوز على فريق الإسماعيلي بنتيجة هدف دون رد، ليعزز فريق المقاولون العرب ترتيبه في بطولة الدوري ويصبح المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة من 23 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك والجونة

يشهد استاد خالد بشارة بمدينة الغردقة، مواجهة من العيار الثقيل، حيث يتلاقى فريق الزمالك والجونة ضمن منافسات بطولة الدوري، ويسعى فريق الزمالك لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري، وحقق فريق الزمالك فوز ثمين، في مباراة تكاد تكون هي الأقوى حتى الان في بطولة الدوري الممتاز، حيث تمكن الزمالك من الحصول على الثلاث نقاط أمام فريق المصري البورسعيدي، بنتيجة 3/2 وسجل الهدف الثالث للقلعة البيضاء أحمد سيد زيزو، لاعب جناح الفريق، لينفرد الفريق الإبيض بصدارة الدوري برصيد 54 نقطة من 24 مباراة لعبها الفريق، بينما فريق الجونة تمكن الفوز على فريق الإتحاد، ويسعى فريق الجونة إلى مواصلة الإقتراب من مقدمة الدوري، حيث يحتل فريق الجونة المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة من 24 مباراة لعبها الفريق.