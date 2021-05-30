/632969/مرثا-محروس-إعلان-عودة-الجيش-الليبي-في-عرض-عسكري-يعتبر-خطوة-هامة
صرحت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، أن اعلان عودة الجيش الليبي فى عرض عسكرى مهيب تزامنا مع ذكري الاستقلال ال ٦٩ للبيا، يعتبر خطوة هامة و رئيسية فى المجال الحيوى لمصر حيث ظلت مسئولية تأمين الحدود المشتركة قبل سقوط ليبيا مشتركة بين البلدين و بعد سقوط ليبيا اصبحت مصر تتحمل المسئولية كاملة مما يزيد الاعباء على ابطالنا فى مهام تامين الاتجاهات الاستراتيجية الاخرى.
وأضافتالنائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان ان قراءة قرارات الدولة المصرية و علاقاتها مع كل الدول المحيطة، يعد برهان ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك رؤية استراتيجية ثاقبة ، وهذا اتضح من خلال ما اتخذه من قرارات مهمة مبكرة جدا لدعم الجيش الليبى و عودة الدولة الليبية بقوة، و هذا ما نجنى ثماره اليوم بالقضاء على الجماعات الارهابية و اعلان ليبيا خالية من دنث الارهاب.
واعربت "محروس" عن كامل سعادتها بعودة لبيا بعد سنوات من خراب الإرهاب متمنية للشعب الليبي كل التوفيق في ان يعيدوا بناء امجاد بلادهم .
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