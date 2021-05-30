/632971/امتحانات-الثانوية-العامة-ستعقد-بنظام-الأوبن-بوك

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد بنظام الأوبن بوك، وفق نظام أسئلة تقيس الفهم ومخرجات التعلم وليس الحفظ، آى من حق الطالب دخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسى.

الإمتحانات إلكترونيا

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات سوف تعقد إلكترونيا على التابلت وورقيا للطلاب المنازل والإعادة، كما أن الامتحانات النهائية سوف تنعقد في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط ولن نستخدم الشرائح أو السحابة الإلكترونية، وبالتالي يجب أن يطمئن أولياء الأمور أنه لا علاقة بأى مشكلة تعترض أبنائهم في مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائي ولا يجب إسقاط هذه التجربة على الامتحانات النهائية.

وقالت التربية والتعليم، أن الوزارة قررت إتاحة دخول "الكتاب الحكومي الخاص بالطالب" سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة او نسخة مطبوعة منه وسوف نسمح بدخول الكتاب وعليه ملاحظات الطالب فقط".

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنها لن تسمح بدخول أوراق أخرى من أى نوع ولن يسمح بدخول التابلت على شبكة الانترنت اثناء الامتحان لاسباب تأمينية تقنية ولتحقيق تكافؤ الفرص مع زملائكم من طلاب المنازل والإعادة والتقسيم وذوي الهمم.