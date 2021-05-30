632972

/632972/أيمن-محسب-يطالب-الحكومة-بخطة-للقضاء-على-الأمية-الرقمية-لتحقيق-المرجو-من-ميكنة-الخدمات

10:08 ص - الأحد 30 مايو 2021

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن جهود الحكومة لمحو الأمية الرقمية، وما تم تنفيذه من الخطة التى سبق وتم الإعلان عنها، خاصة وأن الدولة تتجه نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات والشمول المالى، وكل هذه الخطوات من شأنها القضاء على الأمية، بل وتعزيز جهود الثقافة والتحصيل العلمى، لتحقيق الفلسفة المرجوة من ميكنة الخدمات في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات وفقا لخطة التنمية الشاملة.

محو الامية الرقمية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المطلوب محو الأمية الرقمية، وليس أمية القراءة والكتابة فقط، ففى الوقت الذى تسعى الدولة لميكنة كافة الخدمات هناك بعض المناطق في عدد من المحافظات تعاني بشكل كبير من ارتفاع نسبة الأمية فى القراءة والكتابة، بالإضافة لأزمة التسرب من التعليم، تلك المشكلة التي مازالت قائمة على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للتصدى لها، وهذه المحاور جميعها تستوجب آلية محددة للتعامل معها، وضرورة أن تكون هناك متابعة بشكل دورى لما يتم تنفيذه على الأرض فى هذا الصدد. وطالب عضو البرلمان، عمل إحصائية دقيقة لمعدلات الأمية، سواء الخاصة بالقراءة والكتابة، أو الأمية الرقمية، بالإضافة للأماكن التي تعاني بكثرة من نسبة الأمية، ومن ثم يتم تكثيف الجهود والعمل على القضاء عليها من خلال خطوات جادة على الأرض، على أن يكون للمجتمع المدني دور في هذا الملف الحيوى، ومن ثم يتم متابعة الجهود المبذولة بشكل نصف سنوي للقضاء على بعض الملاحظات التى قد تكون سببا فى عدم الوصول للأهداف المنشودة .