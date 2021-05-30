مصر تسترد قوتها الناعمة..عودة الروح للمشروعات الفنية والدرامية عبر المتحدة للخدمات الإعلامية 

/632973/مصر-تسترد-قوتها-الناعمةعودة-الروح-للمشروعات-الفنية-والدرامية-عبر-المتحدة-للخدمات-الإعلامية

تعايش البلاد خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة من النهضة والارتقاء بالمقدرات على صعيد مجالات عديدة، سواء اقتصادية أو سياسية، وحتى فنية، فالتطورات الأخيرة المتعلقة بالمتحدة للإعلام، ثبت بما لايدع مجالا للشك أننا نعاصر حاليا عودة الروح بالنسبة للمنتج الفني المصري.

وقد عانت البلاد لمدة سنوات عجاف طويلة، من تدهور سير العملية الفنية، وتراجع المستوى الدرامي الذي يشكل "القوى الناعمة" للبلاد، وليس أقل من ذلك، فالأمر ليس محلا للرفاهية أو الاستخفاف، وإنما دولا كبرى وكيانات عالمية تقوم قوتها في الأساس ومصدر تأثيرها في العالم، على الفنون والثقافة.

الجمهورية الجديدة

ماتشهده مصر حاليا، حالة من "تجديد الدماء"، وإعادة الشباب لكافة مقدرات الوطن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء على مستوى العمران أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنية التحتية، ومؤخرا في إعادة هيكلة المشهد الفني والثقافي والإعلامي ككل، بما ينذر بطفرة حقيقية تتلائم وقدر الإنجازات الكبرى التي تحققها مصر في السياسة والاقتصاد محليا وعالميا.

تعيش الأجيال الحالية من أبناء الشعب المصري، حالة ثقة متكاملة في القرارات التي يتم اتخاذها في الملفات الخارجية، والداخلية، على كافة الأصعدة، فمصر التي نجحت في تدعيم اقتصادها وإنعاشه من حالة الهبوط والخسائر، والقاهرة التي كانت عاصمة للفنون والعلوم والثقافة، باتت تستعيد رونقها في السياسة والتأثير الإقليمي والدولي، وماكان ينقصها من أدوات للقوى الناعمة، يتم بلورتها الآن وإعادة الروح فيها، وذلك ضمن إطار شامل وكامل بإسم "الجمهورية الجديدة" في عهد القيادة التاريخية لمصر الآن.

القوى الناعمة

حالة الترقب الكبرى التي سادت الأوساط الفنية والثقافية والإعلامية وحتى الجماهيرية، بما جرى في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تثبت أن البلاد في حالة تعطش لاستعادة صولاتها وجولاتها في تاريخ الدراما والإعمال الفنية الرائدة، والتي كان يصل بها نجوم مصريون إلى حدود العالمية والمهرجانات الدولية الكبرى، والتي كان يتردد إسم مصر في أروقتها بشكل واضح.

ووجود الرغبة الأكيدة والإجراءات والتطورات المعلنة الاخيرة، تنبئ بأن البلاد التي استعادت عافيتها في العديد من الأصعدة بشهادة كبرى المؤسسات الدولية والعالمية، توشك على أن تغزو العالم بمنتجاتها الفنية وأعمالها السينمائية والدرامية، وذلك في ظل وجود تاريخ حافل للبلاد بالأحداث التاريخية والدينية والسياسية، والتي تستحق تسليط الضوء عليها عبر الأعمال الفنية والدرامية، وهو ماينتظره جموع المصريين والعرب خلال الفترة المقبلة.

تفاؤل واسع

المدقق في طبيعة التصريحات التي خرجت اليوم حول الشركة المتحدة، يستطيع بسهولة أن يلمس وجود نية حقيقية وغير مسبوقة في النهوض بمقدرات الأعمال الفنية والإعلامية في البلاد، حيث أعلن المهندس حسام صالح، مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن خطة جديدة لزيادة الاستثمارات، حيث سيتم طرح الشركة في البورصة.

ولفت "صالح" إلى أن العام المقبل سيتم تنظيم الهيكلة المالية والإدارية وحوكمة الشركات ونظم المعلومات، وفي 2021 سيتم تحقيق الأرباح الاقتصادية والوصول بالمحتوى الإعلامي إلى أعلى مستوى من التنمية والوصول للتأثير الإيجابي، وفي 2024، سنبحث علاقات المستثمرين والانتهاء من خطة الطرح وجذب المستثمرين.

أكد المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة المتحدة لها عدة أهداف واضحة وضمنها الاستعانة بالكوادر البشرية في مصر، ووضع نموذج اقتصادي يوضح الحوكمة، موضحا أن الشركة سوف تحتاج إلى عدة قنوات أخرى ومواقع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إطلاق قناة إخبارية عالمية.