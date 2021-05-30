/632974/طقس-اليوم-الأحد-ارتفاع-بدرجات-الحرارة-اليوم-ورياح-وعاصفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلادن اليوم الاحد .

ويسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،مع وجود رياح على السواحل الشمالية الغربية، تكون محملة بالرمال والأتربة غربا ،قد تصل إلى حد العاصفة،مع سقوط طفيف للأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة 30% تقريبا. أما على سواحل البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية . وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 35 21 الإسكندرية 32 22 وادى النطرون 33 21 طنطا 33 21 شبين الكوم 35 21 دمنهور 33 21 بلطيم 32 22 مطروح 33 19 السلوم 38 21 سيوة 41 22 بورسعيد 29 22 دمياط 28 21 الزقازيق 35 21 المنصورة 35 21 الإسماعيلية 35 20 السويس 35 20 العريش 31 19 رفح 30 19 رأس سدر 35 22 نخل 34 17 نويبع 36 25 طابا 33 22 كاترين 33 19 الطور 34 23 شرم الشيخ 38 27 الغردقة 37 26 مرسى علم 36 26 الفيوم 37 22 بنى سويف 37 22 المنيا 37 23 أسيوط 38 23 سوهاج 39 23 قنا 40 23 الأقصر 40 24 أسوان 41 24 إدفو 41 25 أبوسمبل 41 22 الوادى الجديد 40 23 شلاتين 37 26 أبو رماد 37 26 حلايب 35 27 رأس حدربة 35 27

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