السيطرة على حريق هائل بأحد كافيهات مدينة فاقوس فى الشرقية.. صور

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق هائل نشب في كافيه قصر البارون الشهير بمركز ومدينة فاقوس.

حريق هائل بالكافيه

حيث تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق كبير في أحد المحال التجارية بشارع "الدروس" بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وتبين نشوب الحريق في كافيه ببندر المدينة، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت سيارت الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، والتي التهمت أغلب محتويات الكافيه، فيما شهدت المنطقة المحيطة وجود كبير لأهالي المنطقة بالتزامن مع اندلاع الحريق والسيطرة على النيران.