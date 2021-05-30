انتهاء قرار غلق المحال العامة والمقاهي في التاسعة مساء.. غدًا

/632980/انتهاء-قرار-غلق-المحال-العامة-والمقاهي-في-التاسعة-مساء-غدا

تنتهي غدا الاثنين 31 مايو قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن الإجراءات الاستثنائية من غلق المحال العامة والمطاعم والمقاهي والمسارح ودور السينما في الـ9 مساء، التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، للحد من التزاحم ومنع انتشار فيروس كورونا وزيادة حالات الاصابة .

قرارات الحكومة

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء أكد في وقت سابق، أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، للتعامل مع جائحة كورونا خلال فترة استثنائية، بعد ما رصدته من تزايد حركة المواطنين وترددهم على مختلف المحلات التجارية، وعدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشملت قرارات اللجنة وقتئز غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء بداية من 6 مايو الجارى وحتى 21 مايو ثم تم مدها مرة أخرى من 22 مايو حتى 31 مايو الجارى؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت، مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت وفتح كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

كما تم حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية.