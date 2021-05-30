الرئيس السيسي يوفد وفدا أمنيًا إلى إسرائيل وفلسطين لتثبيت وقف إطلاق النار

/632983/الرئيس-السيسي-يوفد-وفدا-أمنيا-إلى-إسرائيل-وفلسطين-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفدًا أمنيًا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

مبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن سابقا تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.