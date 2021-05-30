/632984/كلاكيت-تالت-مرة- جوارديولا-لجماهير-السيتي-سنعود

جدد المدير الفنى الأسباني بيب جوارديولا، وعده بحصد لقب دورى أبطار أوربا، بعد الخسارة من تشيلسي اللندني، أمس الأحد، بهدف دون رد، حيث قال:" كان حلمًا، ولم نتمكن وسنعمل على العودة مرة أخرى".

بيب جوارديولا معلقًا على خسارة فريقه

وخلال حديثه لإحدى القنوات الرياضية، قال المدير الفني الاسباني:«لقد فعلت الأفضل في اختياراتي، سواء أمام ليون كما لو كان ضد باريس سان جيرمان، أو دورتموند، حاولت اختيار الأفضل للفوز بالمباراة النهائية، اللاعبون يعرفون ذلك وكنا استثنائيين».

جوارديولا لجماهير السيتي: سنعود

وكان الفريقى اللندني، قد حالفه التوفيق أمس الأحد، وتمكن من حصد دورى الأبطال الأوربى للمرة الثانية فى تاريخه، وذلك بهد دون رد، بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل

وخلال المباراة ظهر تشيلسي الطرف الأقوى فى اللقاء، حيث أضاع الكثير من الفرص، وفشل نجمه الألماني فيرنر فى إحراز العديد من الأهداف المؤكدة، في أكثر من مناسبة قبل أن يفك مواطنه هافرتس العقدة ويضع فريقه في المقدمة (42).

وعلى غير المتوقع، فاجأ الإسباني بيب غوارديولا عشاق مانشستر سيتي بعد إقحامه ستيرلينغ في التشكيلة الأساسية وترك البرازيلي فيرناندينيو على الدكة، الأمر الذي أدى لتغيير الشكل التكتيكي لفريقه وسمح لتشيلسي في تشكيل الخطورة على مرمى البرازيلي إيدرسون.