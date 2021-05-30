صور.. إزالة تعديات على 3000 متر أرض زراعية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إنه جرت إزالة منزل وأسوار مخالفة مبنية على مساحة 3000 متر من الأراضى الزراعية.

وأضاف يوسف، فى بيان له، اليوم الأحد، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أنه لا تهاون مع من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية.

ولفت رئيس مركز ومدينة برج العرب، إلى استمرار الحملات لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، لإعادة الانضباط للشارع بكل حزم وقوة.