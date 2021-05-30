جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، مُشددةً على توافر كافة الأمصال الطبية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً منها لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى قيام الوزارة برصد أى نقص فى الأمصال الطبية بكل المستشفيات التى تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها. وفى سياق متصل، أعلنت الوزارة عن توافر بعض الأمصال العلاجية بالمجان، من خلال مستشفيات الوزارة وبعض الوحدات الصحية، حيث توفر 6 أمصال علاجية بالمجان للعديد من الأمراض، تتضمن (مصل الالتهاب الكبدى الفيروسى "ب" - مصل التسمم الممبارى - مصل التيتانوس - مصل الثعبان - مصل الحيات - مصل العقرب - مصل الكلب)، وتستخدم هذه الأمصال حال تعرض الشخص لعقر أو لدغات أو تعرض للعدوى ببعض الأمراض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الحكومة تنفى نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.