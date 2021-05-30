وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول إنجازات معهد بحوث أمراض العيون 

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى محمود صلاح الدين، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث أمراض العيون، حول إنجازات المعهد خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى شهر مايو الجارى.





وأوضح التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة فى مجلات مفهرسة عالمياً (21) بحثاً، بالإضافة إلى (20) بحثًا على المستوى المحلى، وتم الإشراف على (6) رسائل دكتوراه و (8) رسائل ماجستير، كما تم تنفيذ (20) دورة تدريبية استفاد منها عدد من المتدربين من مختلف الجنسيات، وذلك مع مراعاة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار التقرير إلى تطوير ورفع كفاءة جناح العمليات، ومعمل بيت الحيوان، وعدد من المعامل البحثية، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء عيادات تخصصية جديدة وجناح عمليات، وكذلك الاستمرار فى العديد من المشروعات البحثية منها مشروع (التعدد الجينى كعامل ذو مخاطر للقرنية المخروطية بين المصريين)، ومشروع استخدام طرق حديثة لمكافحة العمى الناتج عن عتمات القرنية باستخدام الخلايا الجذعية فى مصر، ومشروع (تشخيص وعلاج حساسية الملتحمة وأنواع الحساسية المرتبطة بها)، ومشروع (مكافحة العمى الناتج عن عتامة القرنية باستخدام الخلايا الجذعية ونقص الخلايا الجذعية اللمية أو فشلها فى مصر)، ومشروع (الارتباطات بين المتغيرات الجينية والتنميط الجينى التنميط الظاهرى فى الجلوكوما الابتدائية مغلقة الزاوية)، ومشروع (حويصلات البوليفينول الثانوية للتطبيقات الرمدية)، ومشروع (نبذة عن الاعتلال الشبكى للاطفال حديثى الولادة)، ومشروع (دراسة التطور المرضى للاعتلال الشبكى السكرى وعلاقته بعوامل نمو الأوعية الدموية (VEGF) الانجيوبيوتين (ANG).

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (التايكو)، فى معهد بحوث أمراض العيون، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وبدأ المكتب عمله بـ 4 مشروعات بحثية، وكذلك إرسال القوافل الطبية من المعهد إلى محافظات مصر المختلفة، للمساهمة فى نقل الخدمة الطبية لمختلف أنحاء الجمهورية، وتزويد الأطباء بمهارات جديدة، وذلك لوصول الخدمات الطبية للمعهد إلى أكبر عدد من المرضى فى مصر، وذلك عن طريق إنشاء موقع إلكترونى للمكتب، وتقديم محاضرات تعريفية عن مكتب "التايكو" وخدماته، وعمل ورش عمل بالمعهد بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى عبر تطبيق Zoom بعنوان (الاستشراف المستقبلى لريادة الأعمال)، بخلاف تنظيم ورش عمل ومحاضرات عبر الإنترنت، كما شارك أعضاء المكتب فى دورات تدريببة؛ لبناء قدرات كوادر المكتب مع شرح أسباب اختيار التدريب لكل متدرب.

وقد تم الحصول على براءة اختراع من خلال مكتب التايكو، بجانب التقديم للحصول على 7 براءات اختراع أخرى.

ونوه التقرير إلى تقديم المعهد مشروع مشترك بين وحدة الطبيعة الحيوية وعلوم الليزر ووحدة الجلوكوما إلى صندوق العلوم والتنمية التكونولوجية، بعنوان (الجسيمات النانوية الصلبة غير التقليدية المطبقة موضعيًا لعلاج الجلوكوما ذات تأثير وقائى محتمل للأعصاب)، مشيرًا إلى الجلوكوما هو مرض يصيب العين وغير قابل للشفاء، ويمثل السبب الرئيسى الثانى لفقدان البصر على مستوى العالم، والطريقة الوحيدة لمعالجته هى خفض الضغط المتزايد داخل كرة العين، فى حين أن الأدوية المتاحة تجاريًا لعلاج هذا المرض تتضمن العديد من المكونات الكيميائية مما يجعل العين عرضة لحدوث مضاعفات غير مرغوب بها، ويهدف المشروع البحثى المقترح إلى إنتاج قطرة عين من الجسيمات النانوية متعددة الوظائف مصنوعة بالكامل من منتجات طبيعية (مواد نباتية)، لتجنب الآثار الجانبية المصاحبة لقطرات العين، على أن يتم استخدامها مرة واحدة فى اليوم فقط.

وذكر التقرير أنه تم التعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لإتاحة الانضمام إلى نادى ريادة الأعمال، بهدف تطوير مهارات شباب الباحثين وخلق فرص للتواصل وتعلم الخبرات المهنية المتعلقة بريادة الأعمال وتشجيع التفكير الريادى وغرس الثقة لصناع القرار وإطلاق المشاريع، ونشر ثقافة الابتكار وربط العلوم الطبية والصناعة وتشجيع مخرجات البحث العلمى عن طريق دعوة الخبراء ورجال الأعمال والشخصيات المميزة فى مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال والاستفادة من خبراتهم فى تسويق الابتكارات والأفكار البحثية المتميزة، موضحًا أنه لأول مرة يتم فتح نوادى ريادة الأعمال بالمراكز البحثية بعد نجاحها فى الجامعات.