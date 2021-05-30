تواصل السلطات المصرية ( اليوم الأحد ) فتح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة ، ولادخال المساعدات الى قطاع غزة .. علاوة على عبور العالقين من الجانبين.
وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على موافقة السلطات المصرية على استمرار افتتاح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة ، وكذا ادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لليوم 15.. مع عبور العالقين من الجانبين ، وذلك للتيسير على الاخوة الفلسطينيين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات لليوم 15 وعبور... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.