استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات لليوم 15 وعبور...

تواصل السلطات المصرية ( اليوم الأحد ) فتح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة ، ولادخال المساعدات الى قطاع غزة .. علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على موافقة السلطات المصرية على استمرار افتتاح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة ، وكذا ادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لليوم 15.. مع عبور العالقين من الجانبين ، وذلك للتيسير على الاخوة الفلسطينيين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.