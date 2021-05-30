وزير الخارجية الإسرائيلي يصل القاهرة لبحث التهدئة

يعقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، جلسة مباحثات مع جابي أشكنازي، وزير خارجية إسرائيل، في القاهرة.

ووصل وزير خارجية إسرائيل على رأس وفد، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد.

ويتناول اللقاء ضمان تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة المقبلة.

تلك الزيارة هي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي منذ قرابة 13 عام، وتكتسب تلك الزيارة أهمية خاصة في هذا التوقيت لا سيما بعد نجاح مصر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل خلال الفترة الماضية.

و تعمل القاهرة خلال الفترة المقبلة على تثبيت وقف إطلاق النار ودعم إعادة إعمار غزة في المرحلة المقبلة، فضلا على جهود العمل لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيراً إلى أن تلك الملفات ستكون محور حديث الوزيرين.

ولفت مراسلنا إلى ثبات الموقف المصري في القضية الفلسطينية، حيث تحدث وزير الخارجية المصري خلال زيارته الأخيرة للضفة والأردن عن ثبات موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية والعمل على دعم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وتابع أن القاهرة تعمل من خلال تشاورها مع الجانب الإسرائيلي على العمل على حل إقامة الدولتين بما يحقق طموح الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأوضح أن مراقبين يرون في تلك الزيارة أنها تكتسب أهمية خاصة في ذلك التوقيت، نظراً لأهمية الملفات المطروحة خلالها.