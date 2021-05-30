الرئيس السيسي يوفد وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسيي، وفدا أمنيا رفيع المستوي إلى إسرائيل، والأراضي الفلسطينية، وذلك لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة .

ووجه الرئيس السيبسي، الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل، وفلسطين .

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوفد المصري إلى دفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.