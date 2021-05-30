/632986/سامح-شكرى-يستقبل-وزير-خارجية-إسرائيل-فى-قصر-التحرير-اليوم

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأحد بالقاهرة جلسة مباحثات مع جابى أشكنازى وزير الخارجية الإسرائيلى.

تثبيت وقف اطلاق النار هذا ويتناول اللقاء المقرر عقده بقصر التحرير ضمان تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة فى المرحلة القادمة. الجدير بالذكر سعي مصر مع الولايات المتحدة وشركاء إقليميين آخرين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه بين الإحتلال الإسرائيل وفلسطين.

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