/632987/تقرير-للشيوخ-يوصي-بضخ-استثمارات-فى-البنية-التحتية-لتحقيق-خططها-فى-التحول-الرقمي

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية الإقتصاديةوالاستثمار، برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين ،بشأن خطة التنمية الإقتصادية للعام المالي 2021-2022، وذلك لأول مرة اليوم الأحد، وفق ما نص عليه الدستور فى شأن مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

توصيات اللجنة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :

وتضمن تقرير اللجنة بشأن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي، الذي يخدم كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية فى الدولة.

هناك إنجازات كبيرة شهدها القطاع من ناحية التوسع فى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،ولكن مازالت هناك مشكلة كبيرة فى جودة الخدمات المقدمة ،حيث أوصت اللجنة بضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية لتمكين القطاعات المختلفة من تحقيق خططها فى التحول الرقمي.

كما ثمنت اللجنة عزم الحكومة على ضخ استثمارات كحزم تحفيزية لتحريك الاستثمار بخطي متوازنة وثابته، لذا توصي اللجنة بزيادة عدد الحاضنات التكنولوجيا وعدد الشركات المحتضنة ، حيث كان من المستهدف فى برنامج الحكومة الوصول إلى 30 حاضنة فى 12\2022 .

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يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلسته العامة اليوم الأحد ، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية.