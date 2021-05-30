/632988/الصحة-مرض-الفطر-الأسود-مرتبط-بنقص-المناعة-وتم-رصده-في-مصر-عام-1876

تحدث الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشئون الوقاية على بخصوص مرض الفطر الاسود الذي ظهر الأيام الماضية خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، مضيفا إن مرض الفطر الأسود نوع من الفطريات ومتواجد منذ وقت طويل، وأول حالة أصيبت بالفطر الأسود كانت في عام 1876، وهو ميكروب انتهازي لا يسبب العدوى للأشخاص الأصحاء، وكذلك إذا أصيب شخص به لا يعدى أيضا.

وتابع وكيل وزارة الصحة لشئون الوقاية، خلال ، أنه لا داعي لعمل أماكن مخصصة لمرضى الفطر الأسود لأنه غير معدي وغير خاضع للترصد في معظم النظم الصحية، مضيفا أن وزارة الصحة وأجهزة الدولة ليس هناك ما تخفيه، ومرض الفطر الأسود مرتبط بنقص المناعة.

تحرك برلماني لمواجهة الفطر الاسود

جدير بالذكر ان النائبة ايناس عيد الحليم، عضو مجلس النواب، قد تقدمت سابقا بســؤال للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن الإستراتيجية الوقائية الإستباقية الخاصة بمواجهة مرض " الفطر الأسود ".

واكدت عضو مجلس النواب، إيناس عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، ان الساحة الطبية والوقائية العالمية تطورات وتحورات ومضاعفات متلاحقة سببها الإنتشار الكبير لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد Covid-19، الذي بات يؤثر على العديد من أعضاء الجسم بشكل متزايد، حتى انتشر على أثره ما يسمى بـ الفطر الأسود .

واشارت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، إلى ان الفطر الأسود هو عدوى فطرية خطيرة نادرة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية المنتشرة في جميع أنحاء البيئة بين الغرف والأسطح الرطبة والتربة والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة، مشيرة إلى أنه يتم علاجه عبر العديد من الادوية ومنها : • amphotericin B • posaconazole • isavuconazole

وطالبت البرلمانية الحكومة بتوضيح الإستراتيجية الوقائية التي تنتوي وزارة الصحة والسكان والجهات التنفيذية المعنية بالأمر تنفيذها في سبيل كبح جماح إنتشار ذلك المرض في مصر ؟ ، فضلا عن الكشف عن البرتوكولات العلاجية التي يتم إتباعها في علاج مرضى الفطر الأسود ، والمنشأت الصحية ومستشفيات عامة ووحدات صحية مخصصة ومجهزة لعلاج مصابي ذلك المرض بالإقليم المصري أم لا ؟