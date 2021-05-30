/632991/تعرف-علي-مواعيد-عمل-مراكز-لقاح-كورونا-علي-مستوي-الجمهورية

أطلقت وزارة الصحة حملة قومية، للتطعيم من فيروس كورونا، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، وخصصت الدولة مراكز لتلقي اللقاح علي مستوي الجمهورية، بحيث تصل إلي جميع المواطنين، مجهزة جميعها بعيادات، وأعلنت الوزارة، عن مواعيد عمل مراكز تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة أن الموقع المخصص لحجز لقاحات كورونا مازال يتلقي الطلبات، ويستعرض دوت الخليج مواعيد عمل مراكز تطعيم كورونا على مستوى المحافظات وذلك وفقًا لما حددته وزارة الصحة والسكان المصرية على النحو التالي:

مواعيد عمل مراكز تطعيم كورونا

وتعمل مراكز تطعيم كورونا يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، ويعمل مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر من 9 صباحًا حتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.

كيفية التسجيل

يقوم المواطنين بالدخول علي موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة، والتسجيل للحصول علي التطعيم، حيث أطلقت الوزارة الموقع الإلكتروني الخاص بها، لتسهيل عملية التسجيل للمواطنين، وحصل عدد كبير علي المصل خلال الفترة الماضية، خاصة مع دخول مصر في الذروة الثالثة لفيروس كورونا.

عناوين مراكز كورونا علي مستوي الجمهورية

محافظة القاهرة تم تخصيص المراكز الآتية:

النزهة مركز طبى النزهة من 8 صباحا وحتى 8 مساء بشارع جوزيف تيتو 38

القاهرة الجديدة: مركز طبى القطامية من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع بنك الإسكان والتعمير محطة البنك إسكان النقابات

شبرا: مركز المؤتمرات الانجيلى من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع المستشفى مسجد أنصار 67 السنة المحمدية

مصر الجديدة: مستشفى هيلوبليس من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع الحجاز ميدان هليوبليس 1

المطرية: مستشفى المطرية التعليمى من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع طة قنديل –ميدان المطرية 6.

الزيتون: مستشفى الزيتون التخصصى من 8 صباحا وحتى 8 مساء تقاطع شارع المصانع معش عمر المختار ميدان السواح الزيتون.

السلام أول: مركز طبى الدلتا من 8 صباحا وحتى 8 مساء ميدان الدلتا، اسكندرية 2 تقاطع الونش أمام زمزم.

السلام الثانى: مركز طبى النهضة القديم من 8 صباحا وحتى 8 مساء مدينة النهضة مساكن اسكندرية.

المرج: مركز طبى الأندلس من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع مؤسسة الزكاة بجوارجراحات اليوم الواحد.

عين شمس: مركز صحة الأسرة من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع جمال عبد الناصر بجوار مستشفى عين شمس العام

المطرية: عيادة المطرية الشاملة من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع المطراوى خلف السجل المدنى القديم 151.

الزيتون: مركز طبى سراى القبة - من 8 صباحا وحتى 8 مساء ميدان ابن سندر2.

حدائق القبة: مركز طبى الخليج المصرى -من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع الخليج المصرى أمام مدرسة جمال عبد الناصر

مصر الجديدة: مكتب صحة بيروت من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع بيروت مصر الجديدة 38.

مدينة نصر غرب: مركز طبى السادس من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع الصحة بجوارجراحات اليوم الواحد.

مدينة نصر شرق: مركز طبى الحى السابع - من 8 صباحا وحتى 8 مساء - عمارات عثمان شارع على أمين 78.

النزهة: مركز طبى الحكمة من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع الحجاز ميدان المحكمة 320.

القاهرة الجديدة: مركز طبى التجمع الثالث من 8 صباحا وحتى 8 مساء المحلية السابعة أمام مسجد سمير وعلى ومدرسة الحرية.

بدر: مركز طبى الحى الأول من 8 صباحا وحتى 8 مساء الحى الثالث المجاورة الرابعة.

الشروق: مركز طبى الـ100متر من 8 صباحا وحتى 8 مساء إسكان شباب الـ100 متر بجوار مول الفيوتشر.

الوايلى: مركز رعاية طفل العباسية من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع محمد رفعت العباسة 10.

القاهرة/وسط: مركز طبى الدراسة من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع الجعفرى.

عابدين: مركز طبى عابدين من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع المدبع أعلى مسجد أبو طبل 7.

المقطم: مركز صحة الاسمرات3 من 8 صباحا وحتى 8 مساء عمارات الزهور 23.

الساحل: مركز طبى المقسى من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع المقسى دوران شبرا 72

الخليفة: مركز طبى التونسى الحضرى الجديد من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع المدارس التونسى1

السيدة زينب: رعاية طفل مصر القديمة من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع السبع ساقيات القصر العينى 23

مصر القديمة: مركز طبى عين الصيرة من 8 صباحا وحتى 8 مساء صلاح سالم أمام حديقة الفسطاط

البساتين: مركز طبى صقر قريش -من 8 صباحا وحتى 8 مساء - البساتين ميدان صقر قريش

المعادى: مركز طبى الخبيرى -من 8 صباحا وحتى 8 مساء - شارع الترعة 8

طرة : مركز طبي طرة – من 8 لـ 8 – شارع رخا كورنيش النيل – كوزيكا 1

15 مايو :

– مركز طبي مجاورة 5 – من 8 لـ8 – مدينة 15 مايو مجاورة 5

حلوان : مركز طبي الست خضرة – من 8 لـ8 – شارع راغب حلوان 21

- الجيزة – الشيخ زايد – مستشفي الشيخ زايد التخصصي – من 8 لـ8 – الشيخ زايد

محافظة الجيزة:

المهندسين : مركز فاكسيرا من 9 صباحا حتى 9 م -شارع البطل أحمد عبد العزيز – الدقي

ميت عقبة – مركز صحة ميت عقبة – من 9 ص لـ9 م – شارع السودان – المطار

6 أكتوبر – المركز الطبي بشرق الفيوم - من 9 ص لـ9 م – بجوار المدرسة اليابانية بحدائق أكتوبر

الصف – المركز المتميز بالاخصاص - من 9 ص لـ9 م – الاخصاص القبلية – الصف بالجيزة الهرم – مركز طبي نزلة السمان - من 9 ص لـ9 م – ميدان أبول الهول بجوار كوبري أبو طالب

الهرم – مركز طبي كفر نصار - من 9 ص لـ9 م – كفر نصار – القاهرة – الجيزة

بولاق الدكرور – مركز طبي كفر طهرمس - من 9 ص لـ9 م – اول شارع الملكة

بولاق الدكرور – مركز طبي بولاق الحضر - من 9 ص لـ9 م – كوبري الخشب شارع بين العمارتين 5

جنوب الجيزة – مركز طبي المنيب - من 9 ص لـ9 م – شارع المدرسة بجوار مدرسة المنيب

الوراق – مركز طبي طناش - من 9 ص لـ9 م – شارع مدرسة طناش

شمال الجيزة – مركز طبي غرب المطار - من 9 ص لـ9 م – شارع جمال عبد الناصر – إمبابة

شمال الجيزة – مركز طبي عزيز عزت - من 9 ص لـ9 م – مساكن عزيز عزت – إمبابة

العمرانية – مركز الطالبية - من 9 ص لـ9 م – شارع الهرم

العمرانية – مركز الطالبية - من 9 ص لـ9 م – امتداد شارع عتمان محرم

كرادسة - مركز المعتمدية - من 9 ص لـ9 م – قرية المعتمدية

أبو النمرس – مركز شبرا منت - من 9 ص لـ9 م – قرية شبرامنت

أطفيح – مركز صول - من 9 ص لـ9 م – قرية صول

شمال العياط – مركز كفر ترك - من 9 ص لـ9 م – قرية كفر ترك

البدرشين – مركز الطرفاية - من 9 ص لـ9 م – قرية الطرفاية

شرق القناطر – مركز نكلا - من 9 ص لـ9 م – قرية نكلا

أوسيم – مركز طبي البراجيل - من 9 ص لـ9 م – البراجيل – مركز أوسيم – الجيزة

الواحات البحرية – وحدة الباويطي الطبية - من 9 ص لـ9 م – الباويطي – مركز الواحات البحرية

غرب القناطر – مركز بهرمس - من 9 ص لـ9 م – قرية بهرمس

محافظة القليوبية تم تخصيص المراكز الآتية:

شبرا – مستشفي معهد ناصر - من 9 ص لـ9 م – كورنيش النيل – الساحل – القاهرة 1351 كفر شكر – مستشفي كفر شكر - من 9 ص لـ9 م – كفر شكر – القليوبية

سنديون – مركز طبي الاسرة بسنديون - من 9 ص لـ9 م – سنديون بجوار السجل المدني قليوب

شبرا – مركز طبي حجازي - من 9 ص لـ9 م – شارع المعهد الديني بجوار مجمع محاكم شبرا غرب

العطارين – المركز الأفريقي لصحة المرأة - من 9 ص لـ9 م – شارع عبد الحميد بدوي – الازاريطة

محافظة الاسكندرية تم تخصيص المراكز الآتية:

مينا البصل – مركز صحة أسرة المفروزة - من 9 ص لـ9 م – الوريدان شرق – قسم مينا البصل المنتزة – مركز صحة أسرة العمراوي - من 9 ص لـ9 م – ثاني المنتزة – الإسكندرية المنتزة – وحدة طب أسرة المندرة - من 9 ص لـ9 م – المندرة قبلي، قسم ثاني المنتزة، الإسكندرية

المنتزة – مستشفي شرق المدينة - من 9 ص لـ9 م – ش جمال عبد الناصر تقاطع خليل حمادة – سيدي بشر

مركز طب أسرة سان ستيفانو – من 9 ص ل 9 م – شارع الكازينو – سان ستيفانو

وحدة أسرة دنا الوطنية – من 9 ص ل 9 م – شارع الطب الشرعى

مركز طب أسرة أبيس 2 – من 9 ص ل 9 م – أبيس الثانية – شرق الإسكندرية

– مستشفى أطفال الرمل – من 9 ص ل 9 م – ش. محمد فريد – بولكلى 6

رعاية طفل محرم بك - من 9 ص ل 9 م – ش. الوزير متفرع من ش. الرصافة

وسط – مستشفى الرمد - من 9 ص ل 9 م – ش. وابور المياه امام اكاديمية السادات

الجمرك – مستوصف صدر الجمرك - من 9 ص ل 9 م – السيالة شرق، قسم الجمرك، الإسكندرية

- غرب – وحدة طب أسرة أبن سهلان - من 9 ص ل 9 م – تقاطع ش. ابن سهلان مع ش. رشيد رضا

غرب – مستشفى القبارى - من 9 ص ل 9 م – ش. الأمير لؤلؤ – القبارى 1

العامرية – وحدة المجزر الآلي عبد القادر - من 9 ص ل 9 م – زاويه عبد القادر قبلى السكة الحديد

العامرية – وحدة طب أسرة الناصرية - من 9 ص ل 9 م – الناصرية – بجوار المساكن

العجمى – وحدة طب أسرة البيطاش - من 9 ص ل 9 م – ش. القاعدة البحرية

العجمى – مركز الدخيلة لطب الأسرة - من 9 ص ل 9 م – ش. الكورنيش بجوار الشئون الاجتماعية

برج العرب – وحدة طب أسرة البرج القديم - من 9 ص ل 9 م – برج العرب القديمة