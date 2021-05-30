استدعاء نجم الأهلي لمنتخب بلاده.. تفاصيل

أشارت تقارير صحفية أن الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب قرر استدعاء بدر بانون مدافع النادي الأهلي لمعسكر المنتخب وذلك استعدداً لكأس العرب المحدد شهر ديسمبر المقبل

وقال موقع " le360 " سبورت المغربى، أن المدير الف5ني للمنتخب اختار الدولي المغربي بدر بانون، لاعب الأهلي، للانضمام إلى المعسكر الذى سيخوضه الفريق بداية من الخميس 3 حتى 11 يونيو.

وأشار الموقع إلى أن الحسين عموتة استغل عدم اختيار بدر بانون مع المنتخب الأول لضم مدافع الأهلي للمنتخب الرديف الذي يواصل استعداداته كأس العرب.

وشهدت قائمة منتخب المغرب الأول تواجد أشرف بن شرقي جناح الزمالك المهاجم، فيما غاب بدر بانون مدافع الأهلى عن قائمة الأسود لمواجهة غانا وبوركينا فاسو.

الجدير بالذكر أن اخر خمواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة بركان والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر

وحقق المارد الأحمر الفوز بكأس السوبر الإفريقي، بعد الانتصار على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

بينما يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الإنتاج الحربي والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة في تمام الساعه التاسعة مساءً.

يرفع الأهلي رصيده بعد التتويج بكأس السوبر من الألقاب القارية إلى 22 لقبًا كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا وثاني أندية العالم حصدًا للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني اللاعبين راحة لمدة يومين “الأحد والاثنين” على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة إنبي في كأس مصر.

تلقى النادي الأهلي خطابًا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا ، لمنح النادي الأحمر فرصة للإستعداد للقاء الترجي التونسي.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 18 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 من نفس الشهر في القاهرة.