هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك مجددًا؟. . دوت الخليج يجيب

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/632993/هل-يعود-مرتضى-منصور-لرئاسة-الزمالك-مجددا--تحيا-مصر-يجيب

11:29 ص - الأحد 30 مايو 2021

توارد للعديد من المهتمين بالشأن الرياضى، سؤال بشأن إمكانية عودة رئيس نادى الزمالك الأسبق إلى مقعد الرئيس مجددًا، بعدما ألغت محكمة القضاء الإدارى قرار وقف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

لن يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

ووفقًا لمصارد قانونيه، فإنها أكدت أن حكم محكمة القضاء الإدارى، لا يعني عودة مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك، حيث أشار إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة أول درجة.

وأكد المصدر أن اللجنة الأولمبية من حقها تقديم طعن فى الإدارية العليا، كما أشار إلى أن عودة مرتضى منصور لرئاسة النادى مستحيلة، لأنه قد صدر قرار من وزارة الشباب والرياضة بحل المجلس.

وقف قرار اللجنة الأولمبية

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت منذ قليل، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بشأن إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات، والذى كانت قد أصدرته منذ أكتوبر الماضى.

ووفقًا لما نص عليه قرار المحكمة، فإنها أوقفت قرار اللجنة فيما تضمنه من إلزام إدارة النادي بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.

وكانت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، قد أصدرت قرارًا فى أكتوبر الماضى ينص على منع رئيس نادى الزمالك من مزاولة أى نشاط رياضى لمدة أربع سنوات، بعد ثبوت العديد من المخالفات، كما طالبن إجراء انتخابات عاجلة على مقعد رئيس النادى.

ووفقًا للمادة 67 من قانون الرياضة فإنها تنص:" وتنص المادة 67 من قانون الرياضة على أنه "ينعقد اختصاص مركز التحكيم والتسوية الرياضي باللجنة الأوليمبية، بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي". وتختص المادة مركز التسوية متى انعقد له الاختصاص بتسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، والمنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها.