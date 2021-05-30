رئيس الشيوخ: سحب مشروع قانون المحميات الطبيعة المُقدم من الحكومة

/632994/رئيس-الشيوخ-سحب-مشروع-قانون-المحميات-الطبيعة-المقدم-من-الحكومة

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورود رسالة من رئيس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن سحب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المحميات الطبيعة، والذي سبق وتم إرساله للغرفة الثانية لأخذ رأيه فيها. يأتي ذلك بعد إعلان رئيس مجلس النواب في جلسة سابقة، سحب الحكومة عدد من مشروعات القوانين المقدمة ومنها، مشروع قانون المحميات الطبيعية.

افتتاح الجلسة هذا وقد افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، اعمال الجلسة العامة للشيوخ لاستعراض ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل " 2018 – 2019- 2021- 2022 . كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصاديةوالاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

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