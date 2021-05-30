/632996/تقرير-للشيوخ-يوصي-بمراجعة-مواد-قانون-الرياضة-لعلاج-لضبط-أداء-المنظومة

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية الإقتصاديةوالاستثمار، برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين ،بشأن خطة التنمية الإقتصادية للعام المالي 2021-2022، وذلك لأول مرة اليوم الأحد، وفق ما نص عليه الدستور فى شأن مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

توصيات فى مجال الشباب والرياضة

تضمن تقرير اللجنة بشأن مجال الشباب والرياضة، زيادة الدعم المقدم للمبادرات الشبابية والرياضية ، وتوسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما أوصت اللجنة بضرورة مراجعة مواد قانون الرياضة 71 لسنة 2017 لعلاج التشوهات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وضبط أداء المنظومة الرياضية والاستثمار الرياضي.

وأكدت اللجنة على ضرورة التوسع فى توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية، فضلا عن دعم الممارسة الشبابية والرياضية واكتشاف وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين، على المشاركة فى المحافل الدولية، وحصد الجوائز ،بما يرسخ مكانة مصر الدولية على غرار تنظيم بطولة كاس العالم لكرة اليد.

كما أوصت اللجنة على زيادة الدعم المقدم لتطوير مراكز الشباب لتصبح مراكز تنمية مجتمعية فاعلة وتفعيل المشاركة المجتمعية ،والعمل الجماعي والتطوعي وجذب الاستثمارات ى المجال الرياضي والشبابي ، ورفع الكفاءة التشغيلية للأرادات والمؤسسات الرياضية.

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هذا وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، اعمال الجلسة العامة اليوم الاحد لاستعراض ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل " 2018 – 2019- 2021- 2022 .