تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والجونة..قبل مواجهة الليلة

/632997/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الزمالك-والجونةقبل-مواجهة-الليلة

يستعد نادي الزمالك لمباراته أمام فريق الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعي كل من الفريقين حصد الثلاث نقاط، وإليكم تاريخ مواجهات الفريقين قبل مواجهة اليوم.

تاريخ مواجهات الفريقين

1-يوم 20 أكتوبر 2009: التعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

2-19 مارس 2010: فوز الزمالك بهدف من توقيع شريف أشرف ضمن منافسات الأسبوع رقم 22 من الدوري المصري الممتاز.

3-13 سبتمبر 2010: التعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز.

4-10 مايو 2011: فوز الجونة 2-1 ضمن منافسات الجولة رقم 20 من الدوري المصري الممتاز

سبتمبر 2011: فوز الزمالك 3-2 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس مصر

6 يناير 2012: فوز الزمالك بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع رقم 13 من الدوري المصري الممتاز.

7 ديسمبر 2014:فوز الزمالك بثنائية نظيفة على حساب الجونة ضمن منافسات الجولة رقم 14 من بطولة الدوري الممتاز

8- بوم 1 يونيو 2015: التعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة رقم 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

9-يوم 26 نوفمبر 2018: فوز الزمالك بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع رقم 16 من بطولة الدوري الممتاز.

10-يوم 21 يوليو 2019: التعادل الإيجابي 2-2 ضمن منافسات الجولة رقم 33 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الزمالك 14 هدف في مرمي الجونة، واستقبل 7 اهداف، ويعتبر محمود شيكابالا هو هداف مواجهات الفريقين بتسجيله ثلاث اهداف.

اخر مواجهات الفريقين

يذكر ان أخر مواجهة جمعت بين الفريقين، كانت في الدور الأول من بطولة الدوري، وانتهت بفوز الزمالك بثلاث اهداف نظيفة.

ويحتل الزمالك صدارة برصيد 54 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق الجونة في المركز ال12 برصيد 30 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق، فيما كانت أخر مواجهات الفارس الأبيض أمام فريق الإسماعيلي والتي اغنتهت بفوز الفريق بنتيجة 1/0، بينما اخر مواجهات الجونة انتهت بفوز الفريق علي فريق الاتحاد السكندري.