وزير الخارجية الإسرائيلي في القاهرة لأول مرة منذ 13 عامًا .. التفاصيل كاملة

/632995/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-في-القاهرة-لأول-مرة-منذ-13-عاما--التفاصيل-كاملة

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأحد بالقاهرة جلسة مباحثات مع جابى أشكنازى وزير الخارجية الإسرائيلى، حيث وصل الأخير مطار القاهرة منذ قليل، بحسب ما اعلنت وسائل إعلام محلية وعربية، وذلك لبحث عدة ملفات خاصة بالجانب الإسرائيلي الفلسطيني.

تثبيت وقف اطلاق النار

هذا ويتناول اللقاء المقرر عقده بقصر التحرير ضمان تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة فى المرحلة القادمة. والجدير بالذكر سعي مصر مع الولايات المتحدة وشركاء إقليميين آخرين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه بين الإحتلال الإسرائيل وفلسطين.

وزير خارجية اسرائيل في مصر لأول مرة منذ 13 عام

ووفي سياق متصل أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، وصول وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي إلى العاصمة المصرية القاهرة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي فور وصوله القاهرة في تغريدة باللغة العربية: «شكرا وزير خارجية مصر سامح شكري على دعوتك وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما».

التزام اسرائيل بالهدنة

وتابع: «سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي». وتابع أشكنازي: «خلال المحادثات سأركز على التزام إسرائيل، فوق كل الاعتبارات، على إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة حماس».

وفي سياق متصل أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفدًا أمنيًا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

مبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن سابقا تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.