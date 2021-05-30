صور.. برنامج تنمية الطفولة يختتم تدريب 224 من العاملين بقطاع الأسرة

جدة - نرمين السيد - اختتم البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعى بكلية التربية جامعة عين شمس، تدريب 224 من العاملين فى قطاع الأسرة والطفولة والمديريات وموظفى الجمعيات الشريكة للوزارة والعاملة فى مشروعات خاصة بتنمية الطفولة المبكرة، وذلك تحت رعاية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.





يأتى ذلك فى إطار إتمام سلسلة من برامج إعداد المدربين TOT والتى تهدف إلى إعداد كوادر تدريبية تحافظ على استمرارية تطبيق برنامج الطفولة المبكرة التابع للوزارة.

وأكدت منى الشبراوى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى، فى كلمتها التى ألقتها نيابة عن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التوجه الحالى لوزارة التضامن هو إعداد كوادر جيدة للمساهمة فى تدريب أكبر عدد من المُدربين للعمل على زيادة أعدادهم وتعزيز قدراتهم بما يضمن تحسين الأداء والتوافق مع معايير الجودة بالحضانات التى يتم انشاءها وتطويرها على مستوى الجمهورية.

ويتبنى البرنامج رؤية شمولية للتعامل مع حقوق الطفل بما يمثل حزمة متكاملة من حقوق الطفل التى تحقق المصلحة الفضلى من رعايته وحمايته ونماءه فى سن مبكر، إذ أن البرنامج يتعامل مع الطفل فى مراحله الأولى من منظور متكامل يشمل صحة الطفل واستكمال تطعيماته، والتغذية السليمة، وبناء الشخصية، واكتشاف أى مشكلات إعاقة أو تأخر فى التعلم، وتوفر البيئة الداعمة، إلى جانب تبنى مفهوم الأسرة والطفل وأهمية العمل مع الأمهات بشأن التمكين الاقتصادى والصحة الإنجابية والتوعية فى كافة الموضوعات.

كما يمثل المشروع تطوير واعتماد الحقائب والكوادر التدريبية لمكون بناء قدرات الميسرات يتم فى 26 محافظة، وذلك بهدف تحسين الخدمات التربوية المقدمة وبصفة خاصة مع التوسع الذى ترتأيه الوزارة وكافة مؤسسات الدولة.

وذكرت شبراوى أن التدريبات تتم بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك بهدف التوسع فى إنشاء حضانات جديدة وتطوير عدد من الحضانات التى تحتاج لتطوير بما يؤهل الوزارة لزيادة النسبة المخطط لها للإلتحاق بالحضانات والتى تمثل 30% بحلول عام 2023.

وأضافت أنه جار التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعداد منهج لمرحلة الطفولة المبكرة دون سن الأربع سنوات يتوافق مع المعايير الدولية التى تم وضعها للتعليم الابتدائى بالوزارة كى يكون على نفس وتيرة المناهج المصرية الجديدة، ومتوافقًا مع فلسفتها.

الجدير بالذكر أن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات ضمن معايير الجودة التى تعتمد فى تقييمها على نواتج التعلم وإكساب الأطفال المهارات المختلفة، وتعزيز وعى الأسرة وتحسين الخدمات التربوية المقدمة إليها بشكل يعزز تنمية أسر مصرية سليمة وصحية.