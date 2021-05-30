شون وصوامع المنيا تستقبل 296 ألف طن قمح

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين فى استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 296.002 طن و249 كيلو من القمح، من خلال (البنك الزراعى -قطاع المطاحن -صوام الشركة القابضة)، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.





ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد. وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالى، لافتاً إلى أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.

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