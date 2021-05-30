حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكورنيش النيل بالمنيا

جدة - نرمين السيد - كلف أسامة القاضى، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والخاصة بمدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، ومواعيد الغلق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.





وأجرى نائب المحافظ جولة تفقدية، شملت منطقة كورنيش النيل بمدينة المنيا عقب افتتاحه، وشارع مصر، لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ولمتابعة إجراءات الحظر بعد التاسعة مساء، وإغلاق الكورنيش بعد الساعة 11 مساء، وذلك بحضور محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسى). وخلال الجولة، التقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين، حيث ناشدهم بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعليمات والضوابط التى وضعتها المحافظة، لافتتاح الكورنيش، وأهمها الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى، والحفاظ على نظافة المكان. جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، كانت قد أعلنت عن البدء فى تطبيق غرامات مالية فورية، وتحرير محاضر للمواطنين المخالفين للتعليمات، واللوائح فى حالة إلقاء قمامة فى كورنيش النيل بقيمة خمسون جنيها.

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