جدة - نرمين السيد - وجـه الـرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار الجهـود والاجتماعـات لـحـل مشكلة الأسـرى، والمفقودين، بين إسرائيل وحركة "حماس ".



جدة - نرمين السيد - وجـه الـرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار الجهـود والاجتماعـات لـحـل مشكلة الأسـرى، والمفقودين، بين إسرائيل وحركة "حماس ". .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يوجه باستمرار الجهود لحل مشكلة الأسرى بين إسرائيل وحماس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.